Аруша, Танзания, , 11:19 — REGNUM Губернатор области Аруша Габриэль Даккаро призвал всех выпускников факультета журналистики Восточноафриканского тренировочного института (ТАЕАТ) быть патриотами и всей своей деятельностью служить нации и писать о том, что будет способствовать укреплению авторитета страны, а не его подрыванию. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Даккаро на 22-й церемонии вручения дипломов, прошедшей 22 ноября в Аруше.

По информации издания, Даккаро также призвал Национальный совет по техническому образованию (Nacte) подтвердить то, что образование, которое получают будущие журналисты, учитывает этику профессии.

Он добавил, что, если журналисты не будут патриотами, их в своих интересах будут эксплуатировать «лица со злыми намерениями по отношению к стране», что приведет к ухудшению взаимоотношений в обществе, поэтому он подчеркнул важность уроков патриотизма в рамках программы подготовки журналистов.

«Я выступаю с просьбой к Nacte гарантировать, что образование не идет вразрез со стандартами журналистики, однако один из способов развивать качество учебной программы — ввести уроки патриотизма, я призываю, чтобы все журналисты были патриотами, а не служили интересам частных лиц или политических партий, используйте свои возможности для того, чтобы укреплять нацию», — обратился Даккаро ко всем присутствующим на церемонии.