Куала-Лумпур, , 11:14 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провел выходные вместе со своей супругой Сити Хасмах Мохамад Али, позвав её на свидание, сообщает Sindonews.

Через свой аккаунт в Instagram 94-летний политик поделился фотографиями, на которых он вместе с супругой, без водителя, отправился на прогулку по Куала-Лумпуру.

«Иногда привожу Сити Хасмах в Куала-Лумпур на свидание», — написал премьер-министр страны в своем аккаунте в Instagram.

Издание отмечает, что пара, которая состоит в браке более шестидесяти лет, была замечена в одном из кафе в районе Букит Бинтанг.

Ожидается, что историю любви Махатхира Мохамада и Сити Хасма экранизируют в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии предложил президенту России Владимиру Путину направить российскую делегацию на саммит в Куала-Лумпур.

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