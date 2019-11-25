Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM В Казахстане до конца года могут закрыть 12 высших учебных заведений из-за невыполнения предписаний профильного ведомства. Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов, сообщает издание BNews.

По его данным, проверку прошли 13 вузах, которые вошли в перечень по системе оценки рисков. В пяти вузах нарушения выявлены повторно, что послужило поводом для приостановки действия лицензии сроком на один месяц.

Министр отметил, что до конца 2019 года планируется провести проверку еще в 12 вузах, которым ранее были даны предписания. Если нарушения обнаружатся повторно, то в суд будут направлены документы для отзыва лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября министерство образования и науки Казахстана направило документы в специализированный межрайонный суд Алма-Аты для лишения лицензии Академии гражданской авиации.

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