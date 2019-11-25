25 ноября 2019 | Время чтения 12 мин

От Карпогор прямо до Пинеги можно доехать только зимой – по ледовым переправам. Летом только «криво» — крюк в сотню с лишним километров. Зимняя дорога дарит несколько замечательных видов. Первый на этом пути удар по воображению – плутающая лесная дорога выводит на берег реки, открывается ровная белая пустыня, остановленная белой стеной противоположного берега, на вершине которой крохотная церквушка. Это Пиринемь

Владимир Станулевич, , 10:36 — REGNUM От Карпогор прямо до Пинеги можно доехать только зимой — по ледовым переправам. Летом только «криво» — крюк в сотню с лишним километров. Зимняя дорога дарит несколько замечательных видов. Первый на этом пути удар по воображению — плутающая лесная дорога выводит на берег реки, открывается ровная белая пустыня, остановленная белой стеной противоположного берега, на вершине которой крохотная церквушка. Это Пиринемь, прославившаяся 409 лет назад благодаря местным мужикам, 30 июля 1610 года беседующим о том о сем на солнечном обрыве. Круг тем расширялся, неспешно переходя с одного предмета на другой. Видимо говорить стало не о чем, раз мужики вспомнили, что зимой паперть часовни как будто что-то греет из-под земли. История Пиринеми свернула на «дорогу к храму»…

Новая церковь Двенадцати апостолов в пинежском селе Пиринемь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Крест на месте старой церкви Двенадцати апостолов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Наталья Савельева, историк: «Тетрать о чюдесех Болшие Пенеги в Кевролском уезде Пиринемской деревне великомученицы Параскевы.

В лето 7118-го (1610) году июля в 30 день Божиею милостию… бысть явление… на Болшей Пенеги в Чаколском стану в Пиринемской волости у часовни, у великого мученика Георгия… по три зимы у часовни в паперти ис подмостия под лавкою исходит теплота и куржет в зимную пору…

Седящим на беседе тутошным крестьяном… прииде им на ум в той беседе досмотреть, что есть в зимную пору теплота исходит ис подмостия. И роскрыли помость, и под мостем гроб верху земли, и на гробе камень. И они камень подняли и сняли с гроба. И под каменем глава, а мощи землею покрыло. И они хотели досмотреть со свещею, и свещу от мощей угасило аки ветром. И как свещу отнесли, и паки сама свеща загорелась. И в то время бысть человек именем Никифор, прозвищем Ушак, во иступлении ума крепко… И пели молебен Господу Богу, и Пречистой Богородицы, и великомученику Георгию, и всем святым. И приложился к чюдотворному гробу, и от того часа здрав бысть.

И 119-го (1611) году после Афонасьева дни и Кирилла Александрийских к первому воскресению видел в видении Еуфимию Федорову сыну… кабы у часовни в Пиринемы, …у часовни в паперти, кабы земли руками поворошил, и в земле гроб, и во гробе восстал аки человек. И Ефимий от страха аки бежати покушашеся. И явлейся возва: «Не бегай! Аз нарицаюся Парасковгия, девического лика». И Еуфимий пред нею пад, прося прощения. И она ему рече: «В чем тя прощати, а ты цел весь. Пошли скорбных и недужных, хто чем скорбен. Божия милость будет!»

И Еуфимий, став наутро, сказал жене своей то видение. И она ему молвыла: «Не сказывай того в мире, учнут смеятце!». И он не послушал жены своей, сказал в мире в Чаколе на погосте, и в тот день не послушали. И он пришед, Еуфимий, домой, а жена его отемнела очима, не видит.

И на мясопустной недели паки Еуфмию видение было — велела Парасковгия самому Еуфимию болным известити молитися Богу и Пречистой Богородицы… и новой чюдотворицы Парасковгии… И Уфимиева жена, ослепшая от слова, что мужу не велела извещать о том, обещалась Богу и новоявленной, ездила в Пиринемь… и она приложилась к чюдотворному гробу. И от того часа здрава бысть, а была темна пять недель.

И 120-го (1612) году в марте месяце по явлении святыя, и по совету мирских людей… Чаколской священник Феофилакт и игумен Макарий… со тщанием обрели мощи — главу новоявленные Парасковгии и иныя протчия составы все не во плоти, но едины кости ея, и велели сотворити новой гроб. И игумен и священник главу мощей и иныя протчия составы все выбрали из земли, и с ветхим старым гробом преложили в новой гроб, и пренесли ис паперти в часовню. И оттоле и доныне в зимную пору, егда мразы велице, от гробницы мощей святыя исходит теплота, и куржеть на стены выше гроба. И от той куржаны от гробницы и со стены болнии и с верою приходящии властелинскии и искуснии людие егда имаше, исцеления получающие очным и иным болезнем различным» (1).

Иконостас церкви Двенадцати апостолов сделан в учреждении УФИН в Шангасе Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Те 1610−1611 годы были самыми безрадостными для православных хрестьян. Великая Смута бесславно завершила царствование русского царя Василия Шуйского и призвала на трон польского королевича Владислава Сигизмундовича. Через сотни пересказов события, дойдя до Пинеги, обросли плохими ожиданиями — нехристи сгубят веру православную. Тысячи переселенцев из центральной России, спасавшихся от грабежей и убийств на Севере, несли совсем уж безумные слухи. У неискушенного, живущего один на один с природой пинежанина мутился разум. Неслучайно в 1610 и 1611 Пиринемь и соседняя Чакола одновременно явили миру «видения» Евфимия Чакольского и мощи Параскевы Пиринемской, обеспечив обеим селам наплыв паломников и славу. Люди искали опору в твердости Веры православной.

Народное почитание святой Параскевы ширилось, и через 200 лет пиринемцы посчитали, что пора официально канонизировать праведную. Местные священники привели в порядок записи о чудесах святой Параскевы и попросили вышестоящее церковное начальство обследовать мощи. Лучше бы они этого не делали.

Наталья Савельева: «Обретение мощей Параскевы Пиринемской относится к 1610 г., чудеса, описанные в тексте, происходят с 1610 по 1711 гг. …составление этого сказания о чудесах… послужило стремление пиринемского причта окончательно выделить самостоятельный Пиринемский приход из соседнего Чакольского. Несмотря на то, что разделение приходов официально было произведено еще в 1672 г., пиринемские крестьяне все еще считали себя чакольскими прихожанами, совершали все церковные обряды в чакольском храме Рождества Богородицы, что наносило существенный экономический ущерб слабому Пиринемскому приходу.

…текст «Сказания о чудесах» относится к 1711 г. но при его написании, несомненно, были использованы и более ранние записи об исцелениях при мощах св. Параскевы, записи, которые велись при церкви св. Георгия в Пиринеми на протяжении всего XVII в. Упоминается о ранних — записях, сгоревших во время пожара в церкви в 1643 г.: «А иныя многия прежные ея, чюдотворицы, чюдеса были писаны, и, грех ради наших, в церкви были, и згорели. А после згорения многия чюдеса в простоте бес писания пройдоша…»» (2).

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии: «…бывший приходский Иоанн Козмин (с 1684 г.) и приказчик Алексей Яковлев, изложив кратко историю обретения мощей св. прав. Параскевы и совершенных ею чудес, от лица всех прихожан 23 мая 1710 г. ходатайствовали перед архиепископом Рафаилом… о разрешении петь молебны при мощах. В ответ на это ходатайство архиепископ Рафаил… приказал по прежнему петь… св. вмц. Георгию и св. вмц. Параскеве, а «часовню замкнуть и запечатать десяцкому»… 15 марта 1711 г. иеромонах архиерейского дома Порфирий… с местным приходским священником Иоанном Козминым … производили свидетельствование мощей… «гробницу скрыли, и тоя праведныя Параскевы мощи смотрели, и мощи все тленны, а глава и вси тела ея кости сухи, а в составе все целы, покрыты холстиной тонкой белой, и та холстина знатко, то давняя, токмо вся нерушима, и на той холстине изображен животворящий крест Господень, а положены те мощи в новом гробе… да в том же гробе с мощами положен ветхий разрушенный гроб. И по осмотре те святые мощи покропивши св. водой, ту гробницу закрыли доской… а как гроб скрыли, и тогда благоухание из того гроба изыде; покадивши тот гроб с мощами праведныя Параскевы, чудеса ее написанные в тетрадех полудесно из той часовни взяли и замкнули ту часовню по-прежнему, а священнику тоя Пиринемской волости до указу архиепископа он, иеромонах Порфирий, молебнов иметь тоя праведной Параскевы не велел, а ключ тоя часовни отдал чакольской волости десяцкому священнику Евстратию и велел ему тот ключ у себя держать до указу…» (3).

Но двухсотлетнее почитание и чудесная сила, которой, по мнению пинежан, обладали святые мощи Параскевы, преодолели официальные запреты. Через 60 лет появилась первая икона святой, а через 90 лет мощи торжественно перенесли в новый храм.

Икона Параскевы Пиринемской

Краткое описание приходов: «Последовал ли указ, неизвестно, но св. праведную Параскеву издревле почитали и до настоящего времени продолжают почитать жители не только Пиринемского прихода, но и окрестных, и даже отдаленных, служа у гроба ее не молебны, а панихиды. Доказательством этого служат написанный еще в прошлом веке, ранее 1771 г., образ св. праведной Параскевы и сооруженный в 1799 г. храм в честь 12 апостолов вместо обветшавшей к этому времени часовни во имя вмч. Георгия, их коей мощи св. прав. Параскевы уже раньше были перенесены… в новоустроенную церковь и поставлены в углу на правой стороне, где они и почивают до настоящего времени. …день обретения мощей 30 июня прихожане по сие время празднуют служением молебнов на полях разным святым, и панихидами перед гробницей св. прав. Параскевы» (4).

Наталья Савельева: «Параскеве Пиринемской даже приносили своего рода физическую жертву — часть промысловых доходов: «Которые промышленные люди, поидучи на промысел, обещались приношение ей принести, великомученику Георгию и новоявленной участки, и на промыслу им Бог помогал. И которого зверя не могут добыть, и сулили участки Георгию и новоявленной, и Бог им давал. И они обет свой справливали и приношение в казну Георгию приносили и новоявленной»…в почитании Параскевы Пиринемской отразился культ византийской святой Параскевы Пятницы, народной Параскевы-целительницы, особенно помогающей женщинам» (5).

Краткое описание приходов: «Кроме церкви Св. апостолов в приходе имеется церковь в честь вмч. Георгия… начата постройкой по указу архиепископа Варнавы … 1716 г. настоятелем Веркольского монастыря Антонием… В 1890 г. 1891 г. эта церковь с приделом поправлена с основания… поправка эта была произведена на иждивение прихожан и благотворителей, особенно о. Иоанна Ильича Сергиева, пожертвовавшего на нужды храмов …1300 руб.

Ныне приходским священником состоит с 1895 г. Сергий Сампсонов, 30 лет…» (6).

Мощи Параскевы Пиринемской, почивавшие в церкви Двенадцати апостолов «в углу на правой стороне», не могли уцелеть в Гражданскую войну. Их или спрятали от большевиков местные верующие и след затерялся, или в ожесточении 1918−1920 годов, когда по разные стороны фронта топили друг друга живьем в прорубях, красные уничтожили мощи. Пиринемская церковная староста Екатерина Житова и наместник Артемиево-Веркольского монастыря архимандрит Иосиф (Волков) считают, что надо верить в их спасение.

Валерий Житов, строитель пиринемской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Екатерина Житова, староста церкви в Пиринеми: «Церковь Двенадцати апостолов сгорела в 1985 году — ребятишки зажгли на колокольне костер. Обгоревшие бревна трактором скинули с обрыва. Берег размывает, обрыв наступает на деревню. В моем детстве между его краем и старой церковью проезжала телега, а в 1980-х церковь уже на самом краю стояла. Где мощи? Пишут, что они были в храме, другие говорят что под спудом. Мне кажется, что они где-то здесь, в земле…

Мой прапрапра… дед — священник Агафангел. Может, поэтому все с церковью живу. Муж Валера — инвалид, работал электриком, и столб упал, когда он на него взобрался. На новую церковь 12 апостолов мы начали собирать пожертвования в 2010 году. Привезли положенный нам по закону деловой лес — его сельским жителям дают раз в пять лет по 30 кубов. Не хватило, мы и следующий наш лес отдали на церковь. Сестры мужа тоже отдали свой кубометры. Получилось не меньше 200 кубов. Деньги собирали всем миром — сестра Валеры дала 10 000 рублей, кто по 100 рублей, кто по 200 — всего 179 000 рублей. Строил муж и его знакомые. Иконостас нам отдали с закрывшейся тюремной зоны в Шангасе, где была своя часовня.

Очень помог наш земляк Сергей — благотворитель. Он живет Москве, и когда был в Карпогорах, ему сказали, что в Пиринеми ставят новую церковь. А у нас уже кончались деньги, крыша не закрыта… Он пожертвовал на крышу, на колокольню, купил колокола».

У последнего перед закрытием церкви пиринемского священника Сергия Сампсонова было два сына — Серапион и Петр. Революция раскидала их по разные стороны — Серапион ходил с красным бантом, а Петр — у белых, за что при советской власти сидел два раза. Благотворитель Сергей — потомок Серапиона. Его главное дело — сохранение памяти о прошлом Пинежской земли. Пять лет, как он помогает издавать книги о Русском Севере. В 2015 году вышла «Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской епархии», в 2017 «Монастыри Архангельского севера XIV—XXI вв.», в 2018 — книга о Веркольском монастыре. Авторы книги — работники Государственного архива Архангельской области во главе с Татьяной Санакиной. Скоро с его помощью выйдет в свет книга о святом Иоанне Кронштадском, за ней еще одна — о пинежских приходах.

Георгиевская (1707 г.) церковь села Пиринемь (не сохранилась). Фото начала XX века

Примечания:

Н. В. Савельева. Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Русского Севера: Пинега и Мезень. СПб. 2010. С.369−371 Там же. С.365−366 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Под редакцией В. К. Ананьина. Архангельск. 2015. С.253 Там же. С.253 Н. В. Савельева. Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Русского Севера: Пинега и Мезень. СПб. 2010. С.368−369 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Под редакцией В. К. Ананьина. Архангельск. 2015. С.254

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