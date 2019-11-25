Ирвайн, США, , 10:51 — REGNUM «Поля сражений» стали самым популярным игровым режимом в Hearthstone. Об этом 24 ноября на форуме Reddit сообщил автор YouTube-канала Hearthstone Mathematics.

Блогер проводил голосование среди более 1700 игроков. Из них 45% выбрали «Поля сражений» режимом, в который они играют чаще всего. Самый низкий показатель получила «Арена» — всего 3%.

Напомним, в карточной онлайн-игре Hearthstone появился новый режим под названием «Поля сражений» в популярном жанре «автошахмат». В нём геймеры собирают команду из персонажей, сгенерированных случайным образом.

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