Тулон, , 10:15 — REGNUM Жители французского департамента Вар, которые столкнулись с четвертым наводнением за несколько лет, «разрываются между чувствами гнева и смирения», передает BFM TV.

В коммуне Рокбрюн-сюр-Аржане, особенно пострадавшей от дождей и паводка, местный житель Жан-Луи рассказал журналистам, что пережил четвертое наводнение за двадцать лет.

«Когда не идет дождь, здесь просто рай. Такой дождь идет раз в четыре, пять, шесть лет, и всё: ты теряешь всё», — отметил Жан-Луи, добавив, что в его доме вода поднялась до одного метра.

Город Сент-Эгюльф, расположенный в департаменте Вар, уже пострадал в результате наводнения в 2010 году. Тогда восстановительные работы обошлись в 800 тыс. евро. После наводнения, произошедшего в эти выходные, местные жители опасаются более тяжелых последствий.

«Мы никогда не думали, что нас затопит, потому что после всей проделанной работой мы думали, что мы в безопасности», — заявил другой местный житель.

Во время поездки в Вар министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил о созыве комиссии, которая должна будет принять решение о состоянии стихийного бедствия на юго-востоке страны. Как ожидается, это должно облегчить выдачу компенсаций пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции заявил, что необходимо сначала поблагодарить людей, которые вмешались и помогали справиться с непогодой, «прежде чем искать виновных».

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