Амьен, Франция, , 10:52 — REGNUM 24 ноября во французском городе Амьене албанская столица Тирана была объявлена молодежной столицей Европы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на это звание претендовали ещё четыре европейских города — Казань, польская Познань, хорватский город Варажде и румынский город Бая-Маре.

Данное звание было присуждено Тиране за активную молодежную политику. Власти города уделяют повышенное внимание всем аспектам молодежной политики — от развития учреждений дошкольного образования и строительства детских площадок до введения льгот обладателям карты студента.

Напомним, с декабря 2018 до марта 2019 в Тиране проходили массовые студенческие протесты, которые побудили правительство принять так называемый «Университетский пакт». Сразу за волной студенческих протестов последовало 10 недель протестов оппозиции, в ходе которых часть депутатов объединенной оппозиции отказалась от своих депутатских мандатов.

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