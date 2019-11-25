Куньмин, Китай, , 10:10 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила троих подозреваемых в контрабанде наркотиков, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

У подозреваемых было изъято 13,17 кг наркотиков. Полиция получила 14 ноября сведения, согласно которым злоумышленники планировали перевозку наркотиков из Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции Юньнань в соседний город Тэнчун.

Все трое подозреваемых были арестованы, продолжается расследование по данному эпизоду. Отметим, что провинция Юньнань является китайской передовой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в связи с тем, что она граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуандун на юге Китая была ликвидирована банда международных наркоторговцев, возивших наркотики из Мьянмы.

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