Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Американский кинорежиссёр Джош Транк оценил свой собственный фильм «Фантастическая Четвёрка» всего на две звезды из пяти на сервисе Letterbox. Об этом 24 ноября сообщил портал Gizmodo.

Транк написал рецензию на свою вторую работу в кинематографе, отметив её сильные и слабые стороны. Режиссёр высоко оценил работу актёров, но при этом признал, что картина получилась совсем не такой, как того ждали её создатели.

Напомним, кинокомикс «Фантастическая Четвёрка» от Джоша Транка вышел 4 августа 2015 года. Фильм получил крайне низкие оценки как от зрителей, так и от кинокритиков (27 баллов из 100 на Metacritic).

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