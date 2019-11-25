25 ноября 2019 | Время чтения 11 мин

Анастасия Степанова, , 10:05 — REGNUM В Татарии 24 ноября 2019 года референдумы по вопросу самообложения прошли сразу в 19 поселениях, в декабре они намечены ещё по 33 территориям республики. В регионе сложилась совершенно циничная картина — пока власти тратят бюджетные средства на банкеты и праздники, подавая для гостей мусс из икры, лосось с каперсами да камамбер с клубникой, в сельской глубинке пенсионерам предлагают скинуться на содержание кладбищ, ремонт дорог, благоустройство территорий, а также водоснабжение и прочие нужды. И так из года в год, уже семь лет. ИА REGNUM проанализировало, на что в этом году предлагают скинуться нищающему населению.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Интерес местной власти к самообложению понять можно. На каждый собранный с населения рубль республиканский бюджет добавляет ещё четыре. В свете вечного дефицита районной казны, муниципалитеты видят в этом решение. Жители же напоминают, что и так платят налоги, то есть местные нужды уже покрываются за их счёт, а тут снова «дай» звучит из властных коридоров. И звучит оно на фоне снижения доходов.

По данным Татарстанстата, за первое полугодие 2019 года реальные располагаемые денежные доходы жителей региона снизились почти на 1%. Если же брать отдельно пенсионеров, то в республике периодически наблюдается картина, когда стоимость минимального потребительского бюджета пожилого жителя выше, чем средняя пенсия. Минимальный бюджет — это самый минимум средств, который требуется на то, чтобы просто выжить. К примеру, при «бюджете» пенсионера на второй квартал 2019 года в 13,9−14 тыс. рублей, в зависимости от пола, средняя пенсия на начало июля была 13,8 тыс. рублей. И, несмотря на то, что это почти в два раза больше прожиточного минимума (второго параметра, что даёт статистика), до «бюджета» слегка не дотягивает. И вот на фоне этой картины муниципальные власти предлагают самообложиться, проявляя избирательную забывчивость, когда указывают льготников-освобожденцев от взноса.

Пустые карманы

Что произошло с реальными доходами жителей Татарии за полгода?

Напомним, 19 ноября 2019 года первые референдумы прошли в двух поселениях республики — Черемшанском и Верхнеуслонском. В первом явка была выше 50%, и референдум признали состоявшимся, во втором она составила 45,5%, потому референдум не состоялся. В Черемшане голосовали за то, чтобы скинуться по 1 тыс. рублей на разные нужды в 2020 году, в том числе на содержание и благоустройство кладбищ. Льготниками назначили солдат-срочников, студентов-очников, инвалидов первой группы и пенсионеров после 80 лет (это с учётом средней продолжительности жизни в Татарии — до 75 лет). В Верхнем Услоне льгот не дали никому, а скидываться предложили по 400 рублей.

Кладбища обустроят за счёт нищих пенсионеров: референдумы в Татарии

24 ноября было более активным. Референдумы прошли сразу в 19 поселениях, но ЦИК Татарии пока не сообщил общие итоги по явке.

В преддверии дня голосования депутаты Госсовета Татарии провели круглый стол, где обсудили вопрос самообложения. Отмечалось, что в целом местные референдумы состоятся в 54 поселениях и 33 муниципальных районах, сходы — в 2323 населённых пунктах и 826 поселениях во всех районах. В настоящее время уже состоялось 792 схода.

«В последнее время в республике ведётся большая работа в рамках самообложения, облик наших сел и деревень меняется на глазах», — заявил зампредседателя Госсовета Марат Ахметов, который назвал механизм самообложения «эффективным инструментом не только благоустройства, но и повсеместного вовлечения граждан в процесс решения вопросов местного значения».

Мотивируют на участие власти жителей весьма странным способом — мол, если гражданин вложил хоть один «свой рубль», то будет «очень бережно относиться к результатам совместного труда». То есть вливания в виде налогов в бюджет в представлении Ахметова — это уже не «свой рубль»?

Сход граждан сельского поселения. Татария Tatarstan.ru

Назвали на встрече и некоторые цифры. За пять лет, с 2013 по 2018 год, из республики в районы в рамках самообложения выделили 4,2 млрд рублей. За прошлый год жители отдали в бюджеты сельских поселений 220 млн рублей, в 2019 году — 242 млн рублей (регион добавил ещё свыше 1 млрд рублей).

Уточнили на круглом столе и то, что апробированная в республике «схема самообложения начала внедряться в 34-х других регионах России». Регионы не назвали. Перечислены были и самые активные в Татарии районы. В Кукморском районе жители фактически строят и ремонтируют за свой счёт дороги, содержат кладбища, устанавливают светильники на улице, обновили пожарные гидранты, а в Алексеевском районе за счёт своего кошелька решают вопрос с очисткой дорог от снега зимой. Глава Лебединского поселения этого района Юрий Тюкарев сообщил, что «зимой всегда была проблема с очисткой дорог от снега», а «благодаря поддержке сельчан купили трактор, и дороги теперь всегда чистые».

Отличился и бывший мэр Зеленодольска Александр Тыгин, к которому в бытность его градоначальником имели многочисленные претензии жители аварийного фонда. Став депутатом, Тыгин предложил в вопросе самообложения применять кнут, то есть штрафные санкции.

«Референдум — высшая форма изъявления власти народа. Кто не хочет заплатить добровольно, может оплатить штраф. Такая возможность есть», — цитирует депутата издание «Бизнес-онлайн».

Реакция жителей не заставила себя долго ждать:

«Один игрок «Ак барсу» обходится в 100 млн. Два с половиной игрока не купили, и никакого самообложения не надо», «А налоги, которые мы платим (прямые и косвенные), куда идут?», «Что мешает выделить эти четыре рубля без очередной обираловки?», «Почему в огромной стране с неисчерпаемыми ресурсами люди сами должны платить на нужды сёл и деревень, на постройку дорог, заборов и прочее? Ведь на строительство бесполезных многомиллиардных стадионов деньги находятся!», «По сути, это закамуфлированное повышение налога на имущество. Причем тут справедливость, если собранные рубли, типа получаемые от государства, на самом деле наши же налоги!», «Почему я обязан платить налоги с зарплаты, налог на землю, на квартиру, на машину, НДС с каждой покупки и еще вносить деньги на какое-то там самообложение? Да на кой черт нужны такие руководители!!», «Самообложение — это неправильно. Население для чего платит налоги? Пусть перераспределяют. Пусть чиновники сами себя з/п лишают и автомобилей!!! Почему нет такой инициативы?», «Живём в деревне. Не надо с нас сдирать последние копейки».

А главным вопросом населения к власти был: «Где отчётность в общем доступе можно посмотреть, как потрачены предыдущие сборы по самообложению?«

Референдумы-2019

На что же в 2020 году планируют собирать с сельчан от 150 рублей до 5 тыс. рублей?

Так, в городе Арске предложено скинуться по 300 рублей всем, кроме инвалидов первой группы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, для которых «сделали скидку», предлагая сдать 100 рублей. Тратить собранное будут на замену и установку уличных светильников, устройство оснований и ограждений контейнерных и бункерных площадок твердых бытовых и коммунальных отходов и подъездных путей к ним на отдельных улицах Арска и одного из сёл, а также дорожную деятельность и пожарную безопасность.

В Буинске льгот не предоставили никому. Скидываться предложено по 500 рублей на строительство тротуаров. В посёлке городского типа Камское Устье скинуться должны будут на устройство дорог, в том числе подъезда к кладбищу, по 300 рублей все, кроме многодетных семей, студентов-очников. Пенсионеров, в числе льготников, снова нет.

В городе Мамадыше также собирают по 300 рублей на устройство тротуаров, благоустройство пляжа и обустройство мест массового отдыха в посёлке Северный. От платежа освободить предложено инвалидов первой группы, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, узников концлагерей, репрессированных, многодетных семей с пятью и более детьми. Тут же возникает вопрос к мамадышским властям: «А много ли вы пенсионеров на пляже видели?»

В городском поселении Рыбно-Слободское также предложено по 300 рублей внести на обустройство, содержание улиц, парков и скверов, дорожную деятельность и остановочные павильоны. Льготники — студенты-очники, инвалиды первой группы, участники и вдовы участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В Актанышском сельском поселении, входящем в одноимённый район, которым руководит бывший министр образования Татарии Энгель Фаттахов, к сбору предложено 500 рублей. Освободят от них лишь студентов-очников, инвалидов первой и второй группы, да ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Собранные средства планируют направить на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, дорожную деятельность, организацию в границах поселения электро‑ и водоснабжения населения, водоотведение.

Энгель Фаттахов Aktanysh.tatarstan

Схожие картины наблюдаются и в других поселениях, где прошли референдумы. Полного освобождения для пенсионеров не дало ни одно из них, в число плательщиков автоматически попадает и малоимущее население. Странная математика: в ряде районов Татарии пенсионерами считают только тех, кто достиг 75−80 лет, а если же тебе пока лишь 74 года, то будь любезен открыть кошелёк. В Тукаевском районе поступили ещё циничнее — дали 50% «льготу» на платёж для «одиноких престарелых граждан». Они в случае признания референдума состоявшимся должны будут внести по 250 рублей.

Для справки: на эти деньги в Татарии пенсионер может купить 1 кг сахара, буханку хлеба, десяток яиц, 1 кг макарон и немного мяса птицы. Вместо этого продуктового набора он должен оплатить установку систем видеонаблюдения в парке села Бетьки, обкос травы на кладбище, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, посадку и вырубку зелёных насаждений, содержание пожарного депо и пожарной машины и прочие нужды.

Богатые Сабы Минниханова

Отдельно ото всех стоит рассматривать референдумы в Сабинском районе, которым свыше 18 лет руководит брат главы Татарии Раис Минниханов. Один референдум здесь уже прошёл — в Шеморданском поселении предложили по 300 рублей внести на обустройство детской площадки в деревне Кырбаш с благоустройством территории, проектирование реконструкции сетей водоснабжения в селе Мичанбаш, содержание мест захоронения в селе Шемордан, ремонт автодорог местного значения в селе Шемордан и устройство пешеходных дорог в том же селе. Платить будут все. Льготников нет.

Рустам и Раис Минихановы Tatarstan.ru

Следующий референдум в Богатых Сабах Минниханова пройдёт 1 декабря 2019 года в районном центре. Здесь также забыли о льготах, предлагая сдать по 300 рублей на ремонт дорог, устройство и ремонт тротуаров, ремонт, благоустройство и содержание родников и мест захоронений в поселке городского типа Богатые Сабы и деревне Средние Сабы, монтаж наружного освещения, проектирование строительства сетей водоснабжения и посадку деревьев.

При этом исполком Сабинского района на начало декабря 2019 года объявил аукцион на поставку материалов для украшения новогодней ёлки и центральной площади в п. г. т. Богатые Сабы, на что планируется потратить почти 72 тыс. рублей. А более 381,4 тыс. рублей готовы потратить на монтаж светового праздничного оформления одной из улиц, которое демонтируют уже после 15 января 2020 года.

Помимо этого, в октябре 2019 года тот же исполком провёл два аукциона на посадку тюльпанов, с начальной ценой 305,8 тыс. рублей и 171,93 тыс. рублей. И это далеко не все траты районного бюджета на нужды, которые сложно назвать первоочередными на фоне самообложения пенсионеров и других малоимущих категорий.