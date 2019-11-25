Бишкек, , 10:03 — REGNUM Главное следственное управления Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) инициировало досудебное производство по материалам журналистского расследования «Азаттык». Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В ведомстве уточнили, что 24 ноября была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями).

Отмечается, что группа проведет необходимые следственные действия с участием всех лиц, фигурирующих в журналистском расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Генеральной прокуратуре Киргизии заявили, что проверят факты, указанные в скандальном журналистском расследовании, которое посвящено коррупции в таможенной службе республики.

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