Токио, , 10:42 — REGNUM Японская компания Bandai Namco представила новый трейлер предстоящей игры One Piece: Pirate Warriors 4. Ролик опубликовали на YouTube-канале 876TV 24 ноября.

В трейлере сообщается, что игра выйдет 26 марта 2020 года на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В ролике разработчики показали фрагмент сражения Луффи и Катакури.

Напомним, Pirate Warriors — это серия экшен-видеоигр по мотивам популярного аниме-сериала One Piece. Проекты франшизы пересказывают сюжетные арки из одноимённого шоу, позволяя игрокам взять на себя управление одним из главных героев.

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