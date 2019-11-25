Ош, Киргизия, , 09:40 — REGNUM Международный аэропорт в киргизском городе Оше перешел в штатный режим работы, сообщили 25 ноября в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Вчера, 24 ноября, все авиарейса были задержаны из-за сильного тумана с видимостью не более 100 метров. Аэропорт принимал самолеты по фактической погоде. В компании уточнили, что в настоящее время все авиарейсы вылетели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в аэропорту Краснодара было задержано более десяти авиарейсов из-за сильного тумана. Все авиарейсы отправились по назначению во второй половине дня.

Читайте также: В аэропорту Краснодара из-за тумана задержано более десятка рейсов