Майкоп, , 09:34 — REGNUM В Адыгее прекратила свое существование республиканская общественная организация «Беритан», которая оказывала содействие в реализации прав курдских женщин. Решение о ее ликвидации принял Верховный суд региона, пишет портал Юга.ру.

Дело рассматривалось в связи с исковым заявлением управления минюста по республике. Проверка деятельности общественной организации установила, что в нарушение требований закона и собственного устава она занималась политической деятельностью. С учетом этого принято решение о ее ликвидации.

Организация содействия реализации прав курдских женщин «Беритан» была зарегистрирована в 2015 году. Согласно юридическому адресу она находится в селе Белое Красногвардейского района, где компактно проживают курды.

Отметим, что в России, по данным на 2010 год, проживает около 65 тысяч представителей этой этнической группы. Больше всего — в Краснодарском крае, Адыгее и Саратовской области.