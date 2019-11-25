Уфа, , 09:31 — REGNUM В Уфе на два месяца закроют две парковки автотранспорта. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, с 24 ноября 2019 года по 31 января 2020 года будут перекрыты парковки автотранспорта перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади.

Отмечается, что парковки закроют в связи в подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

Местные чиновники просят жителей и гостей Уфы отнестись к этому с пониманием.