Рязань, , 09:28 — REGNUM Пять человек задержаны по подозрению в убийстве 38-летнего предпринимателя, застреленного в сентябре 2019 года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка в Рязанской области. По предварительным данным, преступление было организовано в связи с профессиональной деятельностью погибшего, возглавлявшего коммерческую фирму пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В результате расследования установлена причастность к совершению убийства предпринимателя пятерых граждан, двое из которых исполнители — жители Ставропольского края, временно проживающие в Московской области, двое пособников и заказчик — жители Московской области и Рязани. Заказное убийство было совершено за крупное денежное вознаграждение. По версии следствия, двое подозреваемых остановили автомобиль, за рулём которого находился предприниматель, с просьбой оказать помощь в связи с поломкой их автомобиля. Затем они несколько раз выстрелили из пистолета в потерпевшего.

Подозреваемые задержаны при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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