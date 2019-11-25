Ташкент, , 09:24 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил готовность провести бой в Узбекистане. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках турнира по смешанным единоборствам GFC-20, сообщает 25 ноября издание Kun.uz.

«Если федерация MMA Узбекистана сможет договориться с UFC, то я с радостью выступил бы в Узбекистане», — заявил чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Нурмагомедов добавил, что в республике планируется провести еще крупные соревнования по ММА.

Напомним, 23 ноября в Узбекистане прошел турнир по смешанным единоборствам GFC-20. В рамках соревнований состоялось 12 поединков, в семи из которых приняли участие представители Узбекистана.

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