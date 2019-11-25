Париж, , 09:21 — REGNUM Рождественские огни зажгли на Елисейских Полях в Париже вечером 24 ноября, передает BFM TV.

Запуск рождественской иллюминации на Елисейских Полях дала актриса Людивин Санье в сопровождении двух девочек из ассоциации Petits Princes, а также мэра Парижа Анн Идальго.

«Мы очень рады, что можем выйти на этот проспект. Поскольку мероприятие совпало с днем без машины, проспект полон людей», — приветствовала мэр Парижа.

В этом году на Елисейских Полях включили праздничную красную иллюминацию, которую жители Парижа смогут наблюдать до 8 января с 17 часов вечера до 2 часов утра. 24 и 31 декабря проспект будет подсвечен всю ночь. 31 декабря также состоится световое шоу вблизи Триумфальной арки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерации электронной коммерции и дистанционных продаж, жители Франции потратят более 20 млрд евро на рождественские подарки.

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