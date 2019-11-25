Сеул, , 09:26 — REGNUM Строительство первого «умного города», спроектированного на основе новейших технологий, началось в Южной Корее. Он расположится близ Пусана на юге страны, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главной особенностью города является повсеместное применение искусственного интеллекта: вся инфраструктура контролируется автоматизированно благодаря тысячам сенсоров, камер и датчиков, расположенных по всему городу. Благодаря высокоскоростной обработке «больших данных», система оперативно реагирует на ДТП, образование пробок на дорогах и управляет трафиком и общественным транспортом так, чтобы компенсировать негативный эффект. Кроме того, ИИ контролирует качество воздуха и воды в городе, а также сотни других параметров. При строительстве города будут использоваться экологичные материалы, а значительная часть энергии будет получатся из возобновляемых источников.

Площадь города составит 2,8 квадратных километра. Завершить строительство планируется к 2024 году. Во время церемонии закладки первого камня, президент страны Мун Чжэ Ин отметил, что подобные города могут появиться и в странах АСЕАН при поддержке Южной Кореи.