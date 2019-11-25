Анкара, , 09:19 — REGNUM Туристический курорт Анталья, расположенный в Турции, установил рекорд по количеству туристов, об этом 25 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

По официальным данным, с начала 2019 года город посетили 15 млн 567 тыс. туристов, что стало рекордом.

Больше всего город посещали граждане России, в период с 1 января по 31 октября на их долю приходится 5 млн 500 тыс. человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Второе место по посещаемости традиционно приходится на Германию — 2 млн 500 тыс. жителей страны посетили Анталью в тот же период, этот показатель также возрос на 16%. Третьем место осталось за Украиной — 800 тыс. туристов прибыли в Турцию из этой страны.

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