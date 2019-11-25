Орск, Оренбургская область, , 09:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области выявлены нарушения законодательства о муниципальной службе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства администрация Советского района города с нарушением трудоустраивала чиновников. Так, в 2018 — 2019 годах на работу приняты шесть человек, при этом у четверых не имелось медсправки, два человека предоставили в анкетах неполную информацию для прохождения муниципальной службы. Кроме того, у надзорного ведомства имеются претензии относительно отчета чиновников о доходах.

В адрес главы райадминистрации внесено представление. По итогам его рассмотрения два должностных лица понесли дисциплинарное наказание.