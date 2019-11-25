Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Людмилу Вербицкую отличала вера в университетское сообщество и неподдельное уважение ко всем, с кем она общалась, независимо от возраста и ранга. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети президент петербургского Фонда развития городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов.

Он вспомнил, как познакомился с Людмилой Вербицкой.

«Здравствуйте, Кирилл Александрович», — сказала Людмила Алексеевна Вербицкая, когда я впервые оказался на пороге её кабинета. Она ректор Петербургского университета, я — студент 17-ти лет. И вдруг это совершенно непривычное обращение по имени-отчеству…», — рассказал Страхов.

Он напомнил, что Вербицкая — дочь Алексея Бубнова, секретаря Ленгорисполкома, расстрелянного вместе с другими фигурантами «Ленинградского дела».

«Она была и дочерью «ленинградского дела» — отец расстрелян, мать в лагере, детство в колонии для несовершеннолетних. Оттуда, из ночных коридоров Большого дома, все её порывы к свободе и вся осторожность по отношению к власти», — отмечает активист.

Кирилл Страхов подчеркивает, что «уважение и достоинство — самые важные уроки Вербицкой, которая верила в идею университетского сообщества, объединяя всех — профессоров, студентов, выпускников — изобретённым ею словом «универсанты».

"Я запомню Людмилу Алексеевну такой, какой она была тем летним днём, когда я впервые оказался на пороге её кабинета», — добавил Страхов.

https://twitter.com/k_strakhov/status/1198724470531350528

Напомним, Людмила Вербицкая занимала должность ректора СПбГУ с 1994 по 2008 годы, затем была президентом СПбГУ. Она скончалась 24 ноября 2019 года в возрасте 83 лет от онкологического заболевания.

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