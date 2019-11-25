Анкара, , 09:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил жителей страны с Днем учителя, отмечающемся ежегодно с 1928 года, об этом 25 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Национальный герой Турции, основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк 24 ноября 1928 года получи звание «Главный учитель», с тех пор этот день стал в стране праздничный.

«Наши учителя строят наше будущее, воспитывая наших детей и нашу молодежь, подготавливая их к будущему. Осознавая свою ответственность они и дальше будут выполнять свои обязанности», — приводит издание слова президента страны.

В ходе праздничных мероприятий 81 учитель из каждой турецкой провинции во главе с министром образования Юсуфом Зия Сульчуком посетили мавзолей Ататюрка в Анкаре.

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