Париж, , 08:53 — REGNUM Во время поездки в департамент Вар министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прокомментировал ситуацию в департаментах, пострадавших от сильной непогоды, передает BFM TV.

«Я думаю, что мы должны прекратить искать виновных. Да, были ошибки, ошибки в планировании. И мы должны их учитывать», — отметил глава МВД Франции.

По его словам, необходимо сначала поблагодарить людей, которые вмешались и помогали справится с непогодой, «прежде чем искать виновных».

Известно, что 1700 человек были эвакуированы и размещены во временных центрах, открытых в коммунах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французском департаменте Вар объявили о четырех погибших в результате паводков.

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