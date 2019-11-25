Москва, , 08:48 — REGNUM В России с 25 ноября стартует горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. Линия открывается в рамках акции #СТОПВИЧ/СПИД, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Позвонить на горячую линию по телефону 8 800 555 49 43 (бесплатно) и задать вопрос специалистам — эпидемиологам может любой желающий с 25 ноября по 1 декабря.

Также в рамках акции с 1 по 3 декабря любой житель России сможет, бесплатно сдав анализ, узнать свой ВИЧ-статус. Более 140 пунктов диагностики откроются в Москве и Подмосковье, 58 — в других регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах прошли более 30 тыс. человек в разных регионах РФ.

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