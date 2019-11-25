Челябинск, , 08:44 — REGNUM В челябинском Сосновском районе каждый из 18 задержанных ранее нелегальных мигрантов обойдётся работодателю в 800 тыс. рублей. Именно таков размер штрафа за незаконных мигрантов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Таким образом, за 18 задержанных мигрантов их работодатели заплатят в целом 14,4 млн рублей. Также может быть приостановлена работа фирм, устроивших к себе таких кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, мигранты были задержаны в Сосновском районе. Каждого из них оштрафовали на 2 тыс. рублей. Всего силовики проверили больше 40 иностранцев.

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