Пекин, , 08:39 — REGNUM Китайская сеть скоростных железных дорог продолжает разрастаться, удерживая первое место в мире по протяженности, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

По данным китайского железнодорожного монополиста China Railway, протяженность скоростных дорог в стране достигла примерно 35 тыс. км. Общая же протяженность железнодорожной сети страны к концу 2019 года должна достигнуть 139 тыс. км.

За 2019 год Китайские железные дороги планируют достичь рекордных 3,6 млрд пассажирских поездок, что на 92% больше, чем за 2012 год. Скоростными поездами-пулями «Фусин», как ожидается, за указанный период воспользуются 2,31 млрд пассажиров, что в 3,4 раза больше, чем в 2012 году.

Отметим, что Китай продолжает развивать и международные проекты в железнодорожной сфере. В частности, продолжается строительство дороги Китай — Лаос и высокоскоростной дороги Джакарта — Бандунг в Индонезии.

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