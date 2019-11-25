Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Оренбурге женщина отсудила компенсацию морального вреда. За травму, полученную на пешеходном переходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

В 2017 году местную жительницу на «зебре» сбила иномарка, в результате пешеход получила тяжкий вред здоровью. До сих пор не восстановлена функция самостоятельного передвижения. Во время ходьбы по квартире женщина использует ходунки.

Водитель, виновный в ДТП, навещал пострадавшую в больнице и покупал ей медикаменты и фрукты. Однако оренбурженка посчитала, что компенсация за перенесенные страдания должна быть выше.

В результате суд первой принял решение о взыскании компенсации в размере 300 тыс. рублей. Водитель не согласился с таким вердиктом и подал апелляцию. Но областной суд признал решение коллег обоснованным и оставил без изменения.