Челябинск, , 08:35 — REGNUM В Челябинске избивавшая своего грудного сына 29-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом пишет 74.ru.

По данным источников издания, дело заведено по факту умышленного причинения ребёнку тяжкого вреда. Примечательно, что официальных комментариев пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в августе. Женщина избивала своего сына прямо в больничной палате. Поводом стало то, что он капризничал.

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