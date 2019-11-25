Москва, , 08:35 — REGNUM Курорты Краснодарского края оказались самым популярным новогодним направлением внутри России, тогда как Таиланд, ОАЭ и Турция лидируют среди поездок за рубеж. Об этом пишут 25 ноября «Известия» со ссылкой на экспертов и ведущие сервисы по бронированию.

Чаще всего жители России, планируя новогодние каникулы, выбирают Красную Поляну и Сочи, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Популярны поездки в Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелию.

Наиболее популярные зарубежные направления в этом году — Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия.

Пятидневный новогодний тур внутри страны обойдется в 18−25 тыс. рублей, заграничный — не менее, чем в 35 тыс. рублей. Поездки в европейские страны стоят от 80 тыс. рублей на человека, этого региона в списке самых востребованных направлений нет.

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