Махачкала, , 08:34 — REGNUM В Дагестане до сих пор не приступили к восстановлению школы, сгоревшей в 2017 году в высокогорном селе Рахата Ботлихского района. Ученики вынуждены заниматься на территории местной фабрики по пошиву бурок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службы главы республики.

«Школьники учатся в производственных помещениях уже долгое время. Я разбирался: трижды провели торги, деньги выделены на эту школу, но не смогли определить подрядчика. Очень сложно строить в горах, дорого», — сказал журналистам руководитель региона Владимир Васильев на площадке съезда партии «Единая Россия» в Москве.

Кроме того, руководитель региона отметил, что для строительства новой школы по нормативам необходимо не менее одного гектара земли. Однако, по его словам, в селе Рахата попросту нет плоскости с такой площадью. В связи с этим предстоит внести изменения в нормативы.

Вместе с тем в региональном министерстве строительства и ЖКХ ранее сообщали, что проект строительства школы на 400 мест в селе Рахата прошел госэкспертизу и получил положительное заключение, стоимость объекта вместе с оборудованием и инвентарем составила почти 286,6 млн рублей. Строительство нового учреждения начнется в 2020 году на участке, на котором ранее располагалась сгоревшая школа.

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