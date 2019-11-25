Томск, , 08:26 — REGNUM В университетах Томска в 2019 году учится молодёжь из 91 страны мира. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в администрации Томской области.

Как отметил губернатор региона Сергей Жвачкин в ходе совещания о реализации федерального проекта «ИНО Томск», все томские вузы «создают современные условия для студентов, преподавателей и учёных».

«Три года подряд Томск входит в сотню лучших городов мира для студентов в рейтинге агентства QS», — подчеркнул Жвачкин.

Напомним, в 2018 году в вузах Томска обучались студенты из 79 государств.

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