Москва, , 08:25 — REGNUM Социологи узнали, сколько детей хотят иметь жители России. В ходе опроса «Левада-центра» выяснилось, что почти каждый десятый опрошенный (9%) намерен остаться бездетным.

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Планируют иметь одного ребенка 27% граждан. Двух и более детей собираются иметь 55% граждан РФ репродуктивного возраста.

Пока не определились с количеством детей 7% респондентов. Мужчины чаще женщин хотя иметь пять и более детей (11% против 7%).

Опрос проведен 24 — 30 октября 2019 года. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Дети Mail.ru», обеспечение жильем стало бы решающим фактором для появления ребенка в семьях 33% жителей РФ.

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