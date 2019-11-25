Челябинск, , 08:24 — REGNUM В Челябинске местный инвалид-колясочник получил 11 лет колонии запризывы к террористической деятельности, содействие терроризму и участие в террористической организации. Приговор вынес Центральный окружной военный суд, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Суд выяснил, что этот гражданин является сторонником «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ((организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Он вербовал в неё новых сторонников, пропагандировал её деятельность и оправдывал терроризм.

Суд назначил ему 11 лет колонии и на три года запретил администрировать сайты и каналы в интернете. Но выяснилось, что осуждённый по состоянию здоровья не может находиться в местах лишения свободы. В связи с этим суд освободил его от отбывания наказания в колонии.