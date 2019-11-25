Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Специализированный межрайонный следственный суд по уголовным делам Нур-Султана приговорил бывшего директора Национального центра тестирования к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за коррупционное преступление, сообщает 25 ноября издание Zakon.kz.

Отмечается, что бывший директор также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Руководитель признан виновным в получении взятки в сумме 5 млн тенге ($12 963) за подписание актов выполненных работ, попустительство и общее покровительство.

Напомним, 24 мая правоохранительные органы Казахстана задержали генерального директора Национального центра тестирования министерства образования и науки республики. В антикоррупционном ведомстве отмечалось, что чиновник подозревается в получении взятки в виде автомобиля Toyota Camry.

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