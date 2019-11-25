Пекин, , 08:10 — REGNUM Всего 2147 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае в октябре, сообщает 24 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 597 610 случаев заражения инфекционными заболеваниями было зафиксировано в октябре 2019 года. Ни одного случая инфекций класса А зафиксировано за этот период не было. В перечень таких заболеваний входят холера и чума среди самых опасных.

Случаев заболевания инфекциями класса B зафиксировано 291 746 случаев, которые привели к 2145 смертям. На вирусный гепатит, туберкулез, сифилис, гонорею и дизентерию пришлось 92% всех случаев данной категории.

Из-за инфекций класса С в октябре умерло два человека. Инфекционная диарея, грипп и ящур стали самыми распространёнными в этой категории. На них пришёлся 91% всех заболеваний.

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