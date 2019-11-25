Пекин, , 07:34 — REGNUM Китайская национальная обсерватория объявила синий уровне погодной опасности в связи с приходом мощного холодного фронта на ряд районов страны, сообщает агентство Синьхуа.

В период с ночи 23 ноября и по 27 ноября ряд районов средних и нижних течений реки Янцзы и восточные прибрежные районы страны окажутся под воздействием сильного ветра, сообщили метеорологи.

Температуры могут упасть на 6−10 градусов Цельсия в ряде районов северо-запада, севера и северо-востока Китая. В некоторых районах температуры могут упасть даже на 12 градусов. Метеорологи рекомендуют одеваться потеплее и по возможности снизить активность на улице.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где за синим и желтым следует оранжевый и красный по мере нарастания опасности.