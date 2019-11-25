Пекин, , 07:24 — REGNUM Береговая охрана Китая раскрыла 220 случаев нелегальной добычи морского песка и задержала 2483 подозреваемых с начала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 277 судов и 2,18 млн тонн морского песка было конфисковано в рамках кампании по борьбе с незаконной добычей и транспортировкой морского песка. Береговая охрана продолжают усиливать меры борьбы с подобной нелегальной деятельностью, а также усиливать надзор в целях защиты экологии поддержания безопасности и стабильности на море.

Нелегально добытый песок все чаще попадает в строительный сектор китайской экономики в связи с ростом спроса на этот материал в последние годы. Часто песок не проходит необходимую очистку с удалением излишних хлорид-ионов, что снижает долговечность построек и несет угрозу здоровью жителей.