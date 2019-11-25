Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В коттедже, где проживает экс-председатель СО РАН академик Александр Асеев, накануне, 24 ноября, прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники ФСБ России и регионального управления СКР, сообщает портал «Родные берега».

Обыски и изъятия документов связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда С., которому предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», сообщил порталу источник в правоохранительных органах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении 77-летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

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По данным следствия, подозреваемый в нарушении закона заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа. Позже право собственности на дом было зарегистрировано за дочерью председателя президиума СО РАН — РФ лишилась объекта недвижимости. По данным местных СМИ, в данном коттедже проживает академик Асеев.

Александр Асеев уже заявил, что намерен подать иск о защите репутации.

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