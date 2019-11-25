Пекин, , 07:06 — REGNUM Китай запускает специальное мобильное приложение для борьбы с последствиями природных катаклизмов и бедствий, сообщили в Китайской фонде борьбы с бедностью. Передает агентство Синьхуа.

Приложение разработано совместно фондом и Институтом аэрокосмических информационных исследований при Китайской академии наук. Оно объединяет в себе функции раннего предупреждения о катаклизмах, а также просвещения на случай необходимости действовать в экстренных ситуациях.

Приложение опирается на обширный опыт экстренных ситуаций, а также использует системы спутникового позиционирования и прочие современные технологии, которые позволяют заранее предупреждать о бедствиях.

Как сообщало ИА REGNUM, новые телефоны и телевизоры китайской компании Xiaomi будут оборудованы приложением раннего предупреждения о землетрясениях.

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