Барнаул, , 06:53 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что сроки новых правил медосмотра водителей перенесли из-за недовольства автолюбителей. Комментируя кореспонденту ИА REGNUM данные о том, что новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 г., он пояснил:

«Скорее всего, на новые сроки изменения правил медосмотра повлияло недовольство автолюбителей значительным ростом стоимости справки в связи с нововведением. Появившиеся повсеместные очереди в кабинеты нарколога попали в соцсети и СМИ, что оказалось весьма действенным фактором для того, чтобы проблема оказалась на контроле у президента России.

Временная отмена уже готовых вступить в законную силу нововведений свидетельствует о том, что высшее руководство страны заинтересовано в продолжении борьбы за безопасность на дорогах, если при этом не будет допущено ущемления прав и интересов законопослушных автолюбителей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 22 ноября в России должен был вступить в действие новый порядок получения справок, необходимых для водительских прав. Огромные очереди в наркодиспансере выстроились потому, что анализы на наркоманию и хронический алкоголизм значительно повышали стоимость такой справки. Но после слов российского президента, назвавшего данную ситуацию «чушью», новшество перенесли на 1 июля 2020 года.

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