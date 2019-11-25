Куньмин, Китай, , 06:39 — REGNUM Восемьдесят восьмой по счёту совместный патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда завершился на реке Меконг, сообщает агентство Синьхуа.

Восемь кораблей с 228 правоохранителями из четырёх стран на борту приняли участие в четырёхдневной миссии, целью которой было обеспечение безопасности на реке Меконг. За это время было проинспектировано два корабля, семь транспортных средств и 135,9 тонн груза.

Напомним, что совместные патрули начались в декабре 2011 года после того, как речные пираты захватили китайское грузовое судно и убили 13 членов экипажа в водах Таиланда 5 октября 2011 года. Лаос, Мьянма и Таиланд также входят в «золотой треугольник» наркоторговли.

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