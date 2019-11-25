Новосибирск, , 05:12 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку после смерти семиклассника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 20 ноября в одной из квартир Заельцовского района обнаружено тело школьника. По некоторым данным, он мог отравиться снюсом (вид табачного изделия).

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Сотрудники прокуратуры Заельцовского района Новосибирска проверят «исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

«По предварительным данным, труп 13-летнего подростка обнаружен в квартире жилого дома по ул. Кубовая», — уточнили в ведомстве. При установлении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее и сообщало, что после обнаружения тела школьника новосибирские следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти.