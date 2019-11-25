Находка, Приморский край, , 04:40 — REGNUM Шесть лет колонии строгого режима за поджоги автомобилей и местного рынка получил житель Находки. Об этом 25 ноября сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Мужчина, который ранее отбывал срок за имущественные преступления, признан виновным по статьям УК РФ 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и 158 «Кража». Ущерб, превысивший 1,6 миллиона рублей, уже взыскали с преступника.

Напомним, в 2019 году в разных микрорайонах Находки произошла серия поджогов автомобилей, а в Южном микрорайоне случился пожар на рынке.