Якутск, , 03:39 — REGNUM В Якутске 24 ноября состоялось открытие ежегодного республиканского фестиваля туризма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ленские столбы (сс) LxAndrew

Читайте также: Власти поддержат развитие туризма в российской Арктике

На фестиваль съехались любители путешествий и активного отдыха, они рассказывали об освоенных маршрутах, подвели итоги сезона, а также обсудили дальнейшие планы. Туристы показывали видеоролики и провели конкурс на лучшую фотографию по теме «туризм».

"Туризм активно развивается в республике. На Земле количество жителей превысило 7 млрд человек. И одним из самых прекрасных мест с нетронутой природой остаётся Якутия, где можно любоваться нашими полноводными реками, красивыми горами, чистыми лесами. Думаю, что через 20−30 лет иностранные туристы начнут массово приезжать. Поэтому нам необходимо сейчас самоорганизовываться, подготавливать маршруты путешествий по Якутии, активно пропагандировать, продвигать туризм в нашей республике не только по России, но по всему миру», — призвал единомышленников зампредседателя ЯРО «ОПОРА России» Трофим Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерено открыть проектный офис для поддержки проектов туркомпаний и инвесторов, которые участвуют в развитии российской Арктики.