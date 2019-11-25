Хельсинки, , 00:50 — REGNUM Срок окончания забастовки с 8 декабря до 22 декабря продлили работающие днем сотрудники почтовой службы Финляндии. Об этом 24 ноября сообщает профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU).

Профсоюз отклонил предложение о примирении и начнет очередной этап забастовки 25 ноября с 00.00 по всей стране.

Напомним, с 11 ноября в Финляндии проходит забастовка почтальонов, работающих днем. С 21 ноября к решению проблемы подключился министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Причиной недовольства бастующих стали планы по реорганизации почтовой службы, которые включают смену профсоюза и изменение формы оплаты труда почтальонов.

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