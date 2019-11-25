Галифакс, Канада, 25 ноября 2019, 07:04 — REGNUM 24 ноября в канадском Галифаксе продолжается Форум международной безопасности, начавшийся 22 ноября. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.
В ходе воскресного заседания были опубликованы результаты опроса центра социологических исследований Ipsos. Исследование было связано с темой восприятия жителями разных стран глобальных угроз и строительства государством вооруженных сил.
По результатам опроса, 72% поляков считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону страны. Самый высокий процент людей, считающих, что необходимо больше расходовать на обороноспособность страны, в Индии — 81%. В среднем по всему миру доля людей, придерживающихся такого же мнения, составила 51%.