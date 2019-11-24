Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Специалисты определили пять продуктов, которые способны снизить гормон тестостерон в организме мужчины. Об этом сообщает издание «Медикфорум».

Тестостерон Kakprosto.ru

В список продуктов, которые способны привести к гормональному дисбалансу, вошли алкоголь, десерты и выпечка, продукты из сои и молоко.

Примечательно, что регулярное употребление алкогольных напитков вызывают обратную реакцию — повышение тестостерона — у женщин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что красное вино даже в малых количествах может вызвать аритмию, а мнение о пользе небольших количеств алкоголя для здоровья сердца является лишь ничем не подтверждённым мифом.

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