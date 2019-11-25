25 ноября 2019 | Время чтения 10 мин

С 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт ежегодный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». Сотни участников из 38 стран обсудят тенденции современной журналистики и представят собственные работы. С организатором форума побеседовал корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков, , 19:53 — REGNUM 26 ноября в Эрмитаже в 14-й раз пройдёт медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». Председатель совета медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян рассказал ИА REGNUM о том, как форум «Диалог культур» помогает бороться со стереотипами иностранцев о России и почему для его организаторов важно не количество участников, а качество работ.

Ашот Джазоян Дарья Антонова © ИА REGNUM

— Форум «Диалог культур» ежегодно собирает сотни участников из десятков стран, в чём заключается его главная цель?

В медиапространстве западной журналистики отсутствуют наши голоса. По разным причинам. Мы вытаскиваем из редакций молодых журналистов, чтобы они открыли для себя Россию, ведь стереотипов очень много. Благодаря «Диалогу культур» они приезжают, общаются со своими коллегами, видят их работы. Все наши участники — это молодые люди возрастом до 35 лет, особенно много журналистов 22−25 лет. Это общение на своём профессиональном языке, когда они будут открывать свои работы, будут открывать друг другу и свои страны. У них будет реальное ощущение той России, которая есть. По итогам форума иностранные участники вместе со своими российскими коллегами создают трансграничные проекты. Здесь очень важно, что, когда люди в диалоге, они легче понимают друг друга. Это система народной дипломатии через молодых журналистов, у которых нет политического заказа.

— Вы сказали, что у иностранцев очень много стереотипов о России. Насколько их мнение о нашей стране меняется после участия в форуме?

Очень интересно встречать участников, которые впервые в России. Они приезжают и отношение не то что снобистское, скорее приезжают с уверенностью, что они знают, что такое Россия. Но когда они заходят в Эрмитаж, проходят по залам, когда они слушают наших журналистов, общаются с людьми, на второй день они по-другому садятся в автобус, они раскрывают глаза. И, уезжая, они сами говорят: мы поняли, какая Россия на самом деле.

— И что же способствует таким метаморфозам?

Одна из наших преференций — мы работаем в любом зале Эрмитажа. Только в эти три дня есть такая возможность. Самая важная вещь — это когда мы не говорим друг о друге, а говорим друг с другом. Ведь цифровые технологии с одной стороны ускоряют наши отношения, но с другой стороны при таком большом количестве коммуникаций нет запахов, чувств, эмпатии, и все эмоции быстро уходят.

— Вы говорите, меняется отношение, стереотипы исчезают, а с какими стереотипами иностранные журналисты и блогеры приезжают в Россию?

Я приведу пример. В рамках международного «Диалога культур» мы провели интересный трансграничный проект «Интересные люди хабаровчане». Я повез туда испанца, итальянца и немца — фотографов. Мы полетели в Хабаровск. Потом вылетели из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. И когда мы вылетали меня спросили сколько ехать на машине. Я ответил, что на машине туда не доехать, нужно лететь на самолете. Иностранцы не верили, удивлялись и спрашивали: «А разве Россия ещё не закончилась?». И когда мы приехали к Охотскому морю они спрашивали: «ну, здесь уже конец России», а я в ответ говорю: «И здесь Россия не заканчивается — там дальше Сахалин». Они не представляют российского простора. Второй стереотип иностранцев — что в России везде холодно. Мы приглашали их в Сочи, и они удивились какой там теплый курорт. Ещё один стереотип — они считают, что россияне не очень образованы, и этот главный стереотип разрушается за несколько часов общения на форуме. Когда они общаются со своими российскими коллегами, они видят профессионализм и высокую культуру. Мне кажется это самый главный стереотип.

— Почему площадкой для «Диалога культур» выбран именно Эрмитаж?

Сказать, что это сакральное место — мало сказать. Сказать, что это своеобразный центр цивилизации, межцивилизационного диалога — это тоже мало сказать. Мы всему миру показываем, что на протяжении двух с половиной веков мы собирали, сохраняли, исследовали, реставрировали и выставляли более двух с половиной миллионов артефактов.

— Представители каких новых стран примут участие в «Диалоге культур» в этом году?

Швейцария, Индия, Ирландия. Ещё в этом году появилась Дания. Из Ирландии у нас будет журналист, который выдвинут на «Оскар» в 2020 году. Я надеюсь, что мы вместе с ним придумаем вместе трансграничный проект. Но важно понимать: у нас нет принципа увеличить количество участников. Наш принцип в том, чтобы приехали люди с качественным продуктом. Мы не просто приглашаем, у нас идёт отбор. У нас нет такого, чтобы набрать больше стран, у нас главное — собрать людей, которые могут сообщить месседжи. Чем больше будет посланий от участников, тем лучше, у нас нет цели охватить весь мир.

— А что за трансграничный проект, можете привести уже состоявшиеся примеры?

По итогам форумов прошлых лет родилось очень много проектов. Например, испанский журналист ездил на Соловки, где делал фантастические фоторепортажи, другой наш коллега поехал на Байконур, чтобы сделать репортаж о российском космосе. Я рад, что мы в этом содействуем. Они показывают Россию своей аудитории и потихоньку начинают понимать, что у нас тут не всегда холодно, что люди здесь высокодуховные, а журналисты не менее профессиональные, чем они.

— Участники форума мнение о России меняют, а их аудитория? Фоторепортажем о Соловках можно поменять мнение о нашей стране?

Знаете, мы поехали в Италию в этом году, были в Милане в Риме. Были в газете «Репубблика» (La Repubblica — прим. ИА REGNUM) — пригласили коллег к нам, были в киноконцерне, и я показал свой документальный фильм о Крыме, ко мне подходили документалисты и говорили: «Теперь мы поняли, что такое Крым». Такими историями мы разрушаем стереотипы.

— Из года в год аудитория форума расширяется. Сколько участников будет в этом году?

В этом году будет 38 стран, около 400 участников.

— А есть участники, со странами которых у России сложные отношения, например, Украина, Грузия?

Из Грузии приезжают второй год подряд, стали активными нашими участникам. Сделали чудные сюжеты про «Диалог культур», это очень талантливые ребята. Когда они приезжают, они сразу становятся нашими друзьями.

Ашот Джазоян Дарья Антонова © ИА REGNUM

— А такие сложные для наших стран вопросы, как независимость Абхазии и Южной Осетии на форуме обходят стороной или всё-таки обсуждают?

У нас будет и Абхазия — большая съемочная группа. Будет и Осетия. Я к чему это. Смотрите Абхазия, Грузия, Осетия. Они приезжают, они участники «диалога» и они такие же равные, как и другие. Приезжают и представители Армении, и представители Азербайджана. И нет конфликтов. Мы приехали находить пути к друг другу, а не для каких-то других вещей. Помню в прошлом году французский журналист после выступления абхазской журналистки подошел и спросил у нее: «вы грузинка», и она ответила: «нет грузины и абхазы разные народы». Она пригласила его к себе, и он приехал и снял репортаж об Абхазии».

— А Украина, как я понимаю, участвовать не будет второй год подряд?

Нет, хочу поправить, украинские журналисты будут. Но украинские журналисты из Испании. Они будут рассказывать о том, как представлять Россию за рубежом. Они из Испании, из города Малага. У них очень мощный портал там.

— Оказывается ли форуму поддержка со стороны государственных и частных структур?

В этом году очень серьёзную поддержку оказал фонд «Русский мир». Мы собрали на «диалог» практически все ведущие русские СМИ зарубежья из 25 стран. И разговор с русскими медиа, что немаловажно, мы поведём в присутствии наших зарубежных коллег, чтобы они могли услышать друг друга. Мы поговорим не только о реалиях, но и о том, куда должны двигаться русские медиа за границей. Также в этом году, что очень важно для нас, мы выиграли президентский грант. Президентский грант очень сложно выиграть — проект должен быть очень содержательным. Я рад, что это получилось, благодаря этому мы смогли расширить охват.

— Этот форум станет четырнадцатым по счёту. Какие результаты достигнуты по итогам тринадцати прошедших?

Мы сделали около 2,5 тысяч сюжетов о Санкт-Петербурге и Эрмитаже с иностранными журналистами. Что у нас хорошо, все участники — журналисты. Каждый что-то напишет в своём блоге, в своём СМИ. Диалог продолжается и после форума. Журналисты общаются между собой, создают совместные проекты. Это продолжение диалога. Самое важное — создаются совместные проекты. Сначала мы говорим друг с другом, потом мы разъезжаемся, создаём сюжеты и продолжаем диалог, рассказывая своей аудитории о России. За эти годы в рамках форума состоялось пять мощных поездок молодых журналистов в Испанию, Италию, Францию, Армению и сейчас готовится поездка в Швейцарию. Коллеги приезжают к нам, потом приглашают к себе. Мне кажется очень важным, чтобы лидеры информационного пространства в будущем, а я считаю, что эти молодые ребята станут лидерами информационного пространства, чтобы у них было меньше стереотипов о России. В начале свей карьеры они увидели Эрмитаж, познакомились со своими российскими сверстниками и у них наверняка сложится совершенно иное мнение о России.

Ашот Джазоян Дарья Антонова © ИА REGNUM

— Форум с каждым годом эволюционирует, чем форум этого года будет отличаться от предыдущих?

Мы внедрили выезды на места — составили программу так, что все зарубежные журналисты выедут в российские регионы — это Великий Новгород, Псков и Выборг. Это поможет им не только самим понять Россию, но и показать нашу страну своей аудитории. Также мы придумали такую вещь как вебинарию. Это станет одной из основных программ нашего форума. Этот год отличается ещё и тем, что мы пригласили к разговору с западными и российским коллегами представителей русского мира зарубежья — людей, которые возглавляют русские медиа за рубежом. Русские медиа — часть мирового пространства, они не обособленная часть. Это очень важно, что представители русских медиа зарубежья расскажут о своих проблемах перед своими российскими и иностранными коллегами.

— Блогеры будут в большом количестве представлены на форуме, по-вашему, они вытесняют журналистов?

Блогерство — это уже реальная часть нашего медиапространства, и не воспринимать его — неправильно. Когда появился Интернет, газеты его поначалу не воспринимали. Потом Интернет опрокинул их, а когда они спохватились, было уже поздно. Нам надо блогерство воспринимать, как данность времени. Блогер — это своеобразный художник журналистики, это интересное направление, хоть и есть существенное отличие от журналистики.

— Форум будет состоять из нескольких секций, есть среди них какая-то ключевая?

Мне нравится первая секция — «Диалог культур и цифровые технологии». У нас идёт не просто выступление, а полемика. В этом году мы пригласили Кирилла Вышинского, который будет выступать на второй секции. Ещё одна моя любимая секция — это фестиваль документальных фильмов «Я здесь живу». Мы раскрываем разные страны и журналистику этих стран. Мы одновременно смотрим, как выросла журналистика, как живут разные страны.

— И как иностранцы оценивают нашу работу?

После выступления некоторых наших товарищей идут брать у них интервью. Это то, о чем мы говорили. Они не знают, что у нас сильные, образованные журналисты. Они видят, что у нас есть очень серьёзные, сильные ребята. Поэтому главное для нас — качество, а не количество участников.

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