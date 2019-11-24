Москва, , 23:03 — REGNUM На Московских центральных диаметрах (МЦД) в пиковые часы планируют ввести дополнительные поезда, которые дадут возможность сократить интервалы движения. Об этом 24 ноября сообщается на официальной странице МЦД в социальной сети «ВКонтакте».

"Наши коллеги из РЖД и ЦППК в срочном порядке работают над увеличением количества поездов в часы пик», — говорится в сообщении.

Данное решение обусловлено желанием сделать проезд по МЦД более комфортным и удобным для горожан. Используя в своей работе каналы обратной связи, специалисты центральных диаметров обрабатывают и анализируют информацию, поступающую от пассажиров МЦД, чтобы в дальнейшем принять меры для организации качественного обслуживания москвичей, пользующихся новым видом транспорта столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что возникающие в ходе эксплуатации Московских центральных диаметров (МЦД) проблемы будут устраняться в максимально короткие сроки.

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